Прокуратура не нашла состава преступления и оправдала умершего директора школы

Прокуратура не нашла в действиях умершего в следственном изоляторе директора московской школы № 1308 Андрея Кудоярова, обвинявшегося в вымогательстве, состава преступления.



Позиция прокуратуры в этом вопросе в корне разошлась с позицией Следственного комитета, пишет "Коммерсант". Об этом стало известно 18 октября, а 3 октября, еще за пять дней до смерти Кудоярова в СИЗО, заместитель прокурора Москвы Борис Марков отказался утверждать обвинительное заключение по этому делу и отправил его на доследование.



Борис Марков считает, что "факт покушения на получение взятки представленными материалами уголовного дела не подтвержден", а сам Кудояров "не выдвигал каких-либо требований о передаче ему лично денежных средств", он просто объяснял, что деньги "необходимы для ремонта школы". В свою очередь, СК РФ обжаловал вердикт зампрокурора Бориса Маркова через прокурора Москвы Сергея Куденеева, однако он следователям пока ничего не ответил.



Известно, что прокуратура до смерти Кудоярова поддерживала все действия СК РФ, следствие считает, что вина Кудоярова полностью доказана: показаниями свидетелей, материалами скрытой видеосъемки и изъятыми при обыске в школе документами. СК РФ назвал демарш прокуратуры "попыткой, выходящей за рамки правового поля".



Напомним, Андрей Кудояров скончался в московском СИЗО "Пресня" утром 8 октября 2011 года, причиной его смерти стал обширный инфаркт.