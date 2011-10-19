Подруга Березовского обвинила в суде Абрамовича в подделке паспорта

Подруга и деловой партнер предпринимателя Бориса Безеровского Елена Горбунова выступила в качестве свидетеля в Высоком суде Лондона. Елена Горбунова обвинила бизнесмена Романа Абраомовича в том, что он подделывал штампы в своем паспорте.

Показания Горбунова давала при помощи переводчика и сказала, что странные перемены происходят с этими штампами. "Мы знаем все, что необходимо знать о штампах в паспорте Абрамовича", - сказала она в суде, пишет газета Independent.

Отметим, Елена Горбунова - мать ребенка Бориса Березовского.

Олигарх, живущий последние годы в Лондоне, намерен отсудить у Абрамовича £3,5 млрд. за то, что тот якобы использовал шантаж, вынуждая Березовского продать акции "Сибнефти" по заниженной цене. Как заявлял Березовский, этот вопрос обсуждался в декабре 2000 года во время встречи на юге Франции. Но по словам Абрамовича, Березовского в этот момент там не было.

Для того чтобы установить это, суд изучил штампы в их паспортах.



По утверждению Елены Горбуновой, предоставленному судье письменно, она сопровождала Бориса Березовского в поездке в США накануне Рождества 2000 года. Соответствующих штампов ее паспорте нет. Почему их там нет Горбунова не знает.

В понедельник, 17 октября, Березовский признался, что некоторые свидетели, вызванные им в суд, выиграют в финансовом отношении, если онвыиграет процесс. Горбунова сегодня в суде ответила, что получит какую-то сумму от выигрыша Березовского. "Естественно. Мы же семья", - сказала она судье.

По предположениям британского издания, Горбунова могла одолжить деньги для ведения процесса Березовскому, чье финансовое положение переживает не лучшие времена.

Напомним, 22 июля, Лондонский суд развел Березовского с Галиной Березовской и обязал выплатить матери двоих детей миллионера отступные в от $260 до $360 млн.