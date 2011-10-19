Юлию Тимошенко допросили по делу о долге перед Минобороны РФ

Бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко допросили в качестве обвиняемой по делу о долге ее бывшей энергетической компании перед Министерством обороны России.

Корпорация «Единые энергетические системы Украины» задолжала российскому военному ведомству $405 млн. Об этом сообщил сегодня генпрокурор Украины Виктор Пшонка.

Пшонка сообщил, что досудебное следствие проводит Служба безопасности Украины. Как заявил генеральный прокурор Украины, допрашивали экс-министра ещё вчера в присутствии её адвоката. Пшонка также заверил, что новых дел против Юлии Тимошенко нет.