По факту взрыва в жилом доме в Бронницах возбуждено уголовное дело

По факту взрыва в жилом пятиэтажном доме в подмосковных Бронницах возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), об этом 19 октября сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.



Конкретных подозреваемых в деле пока не появилось. Точные причины взрыва также пока не названы. По основной версии, взрыв произошел из-за нарушений при ремонте. Но также не исключается и версия, что кто-то из жильцов пытался собрать взрывное устройство. При этом, теракт эксперты исключают из рассматриваемых версий взрыва жилого дома. А версия об утечке газа поставлена под сомнение, так как никто из жильцов дома перед взрывом не чувствовал характерного запаха.



Напомним, взрыв в квартире на четвертом этаже дома по адресу Москворецкая, 42 произошел днем 16 октября. В результате взрыва и возникшего пожара были полностью разрушены девять квартир, еще 21 квартира стала непригодной для проживания. В подъезде, где произошел взрыв, рухнули перекрытия с пятого по первый этаж.



Власти Подмосковья пообещали обеспечить людей новым жильем за счет бюджета. В среду восьмидесяти семи пострадавшим выплатили по 10 тысяч рублей за счет администрации города Бронницы Московской области.