Сергей Собянин назвал свое главное достижение на посту мэра Москвы

Сергей Собянин назвал свое главное достижение за год на посту мэра Москвы. Столичный градоначальник, сменивший Юрия Лужкова 21 октября 2010 года, считает главным результатом своей работы изменение идеологии развития Москвы.

Сегодня Собянин выступил в Мосгордуме с годовым отчетом о результатах деятельности правительства Москвы.

«Главное, чего удалось достичь, - это изменить идеологию развития города, города, в котором живут и работают миллионы людей. Что значит изменить идеологию? Ответ на этот вопрос мы искали с депутатами, ветеранами, простыми москвичами - всеми, кому дорог город», - сказал Сергей Собянин.



Он считает, что Москва должна развиваться «не для чиновников, не для получения сверхприбыли, а для людей».