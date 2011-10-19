Cледственное управление ГУМВД по Москве проверяют в связи с делом Дмитриевой
19 октября 2011, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники управления собственной безопасности проводят проверку в Главном следственном управлении ГУМВД по Москве. Проверка следственного подразделения столичного главка полиции проводится после задержания по подозрению в получении взятки в размере $3 млн старшего следователя ГСУ Нелли Дмитриевой.
Начальник УСБ столичной полиции Александр Трушкин сообщил, что проверяющих интересует деятельность не только Дмитриевой, но и вышестоящего руководства, передает Интерфакс.
Напомним, Генеральная прокуратура РФ признала законным возбуждение уголовного дела против старшего следователя ГУ МВД РФ по Москве Нелли Дмитриевой, обвиняемой в получении крупной взятки.
Дмитриева была арестована 5 октября по обвинению, предъявленному ей по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).