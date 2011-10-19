Чемпиона мира по боевому единоборству подозревают в убийстве полицейского

В Москве по подозрению в убийстве полицейского задержан двукратный чемпион мира по боевому единоборству. В Главном управлении уголовного розыска МВД России фамилия задержанного чемпиона по ушу - гражданина Азербайджана - не уточняется.

Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с оперативниками Управления МВД России по Самаре при поддержке отряда полиции специального назначения «Рысь» задержан 40-летний спортсмен. Следствием установлено, что в августе 2011 года в Самаре произошел конфликт между чемпионом мира и участковым уполномоченным. Во время конфликта борец нанес полицейскому проникающее ранение в область живота, от которого тот впоследствии скончался. По данным ГУУР МВД РФ, после инцидента спортсмен уехал из Самарской области и скрывался у своих родственников в Оренбургской области. В октябре мужчина приехал в Москву, где находился у знакомых, часто менял места проживания и мобильные телефоны.

В Главном управлении угрозыска уточнили, что задержанный известен в спортивных кругах, двукратный чемпион мира и Европы по боевому единоборству ушу-санда, а так же он был тренером сборной Азербайджана по ушу-санда.

Задержанный уже дал признательные показания в совершении убийства полицейского. .В отношении него избрана мера пресечения - содержание под стражей.