В Москве построят около 150 км линий метро - Собянин

В Москве будет активно развиваться метро, и в ближайшие десять лет в городе построят около 150 километров линий подземки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



По словам столичного градоначальника, протяженность линий метрополитена увеличится на 50%. В настоящее время общая эксплуатационная длина столичной подземки составляет 301,2 километра.



В своем интервью интернет-порталу Lenta.ru. Сергей Собянин заявил: "Мы планируем за пять лет построить 75 километров новых линий, и за последующие пять лет еще примерно столько же. Это будут самые высокие темпы строительства за всю историю метро".



Столичный мэр также рассказал, что планы строительства новых станций расписаны по годам. И сейчас уже началось масштабное проектирование этих станций, началось освобождение участков под строительство. Кроме того, город заключил контракты с пятью крупнейшими подрядчиками, которые в России занимаются метростроением.