Татьяна Миткова будет вести новую программу на телеканале НТВ

Татьяна Миткова вновь вернется в эфир НТВ. 24 октября телекомпания представит обновленный формат вечерних новостей, эту новую программу и будет вести телеведущая.



Об этом сообщила газета "Коммерсант". По информации издания, итоговые выпуски новостей, которые будут называться "Сегодня. Итоги" будут выходить на НТВ в 23:15.



На канале НТВ Татьяна Миткова работала со времени основания телеканала, в эфире НТВ она не появлялась с 2004 года. В то время после проведенных реформ и введения на НТВ новых передач, она стала заместителем генерального директора по информации, а затем и главным редактором информационной службы НТВ.



На сегодняшний день телеведущая пока не комментировала информацию о своей новой работе. "Я ничего не комментирую. Работа еще идет", - сказала она.