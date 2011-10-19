Мэр Москвы Сергей Собянин откажется от устройства парковок на тротуарах

Московские власти в будущем откажутся от организации парковок на тротуарах города в пользу подземных паркингов. По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, сегодня появляется разметка парковки на тротуарах.

"Но она появляется как раз на тех магистралях, где мы планируем выделенные полосы для автобусов. Мы хотим хотя бы на первом этапе упорядочить кошмарную ситуацию, когда все паркуются в три ряда", - пояснил глава города. Собянин рассказал, что эту парковочную разметку уберут с тротуаров по мере появления подземных парковок или специально выделенных парковочных мест. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью интернет-порталу Lenta.ru.

"АН" сообщали, что глава Москвы Сергей Собянин в среду, 19 октября, выступит перед депутатами Мосгордумы с отчетом о проделанной за год работе на посту градоначальника.