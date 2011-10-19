С 2012 года начнет функционировать Малое кольцо железной дороги (МКЖД)

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уже в следующем году начнет функционировать Малое кольцо железной дороги (МКЖД), на котором будут перевозить пассажиров.



В своем интервью столичный градоначальник рассказал: "Мы с РЖД приступили к проектированию МКЖД, Российская Федерация также выделяет деньги на реконструкцию. Со стороны города мы готовы софинансировать этот проект, так что, я думаю, что в течение трех-четырех лет, а может быть, даже раньше, он вполне может быть реализован".



Сергей Собянин пояснил - "первое, что мы хотим сделать, - уже в следующем году запустить от "Парка Победы" до "Савеловской" железнодорожные автобусы для того чтобы посмотреть, как все это будет работать".



По его словам, в Москве около 60 железнодорожных платформ расположены рядом со станциями метро, поэтому "на всех пересечениях железной дороги с метро и с крупными автобусными остановками мы строим транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). Всего будет обустроено около 150 ТПУ в местах пересечения различных видов транспорта" в течение пяти лет, передает Интерфакс.