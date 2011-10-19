Экс-участник скандального реалити-шоу "Дом-2" Михаил Подоров приговорен к 16 годам колонии за сбыт наркотиков. Суд Фрунзенского района Владивостока признал бывшего участника телепроекта "Дом-2" Подорова виновным в незаконном приобретении, хранении и распространении наркотиков.

Об этом сообщил, не уточнив дату вынесения приговора, представитель группы информации и общественных связей приморского краевого управления наркоконтроля Александр Каргиев. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, передает РИА Новости.

Следствие установило, что в марте 2010 года Михаил Подоров с подельником незаконно переслал из Петербурга во Владивосток партию сильно действующего наркотического препарата метамфетамина, весом 984,8 грамма, что является особо крупным размером. Экс-участник "Дома-2" также отправил для сбыта во Владивостоке более 900 таблеток, содержащих сильнодействующее вещество - хлорфенилпиперазин, схожее по воздействию на организм человека с наркотиком "экстази". Во время задержания Подорова наркополиция обнаружила свертки с кокаином в салоне его автомобиля.