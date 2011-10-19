В Мосгорсуде присяжные вынесут вердикт по делу об убийстве Егора Свиридова

В Мосгорсуде присяжные сегодня вынесут, как ожидается, вердикт по делу об убийстве футбольного болельщика "Спартака" Егора Свиридова в ночной драке на Кронштадтском бульваре в декабре 2010 года.



Накануне в суде завершились прения сторон, и подсудимые выступили с последним словом. Основной фигурант дела Аслан Черкесов заявил, что стрелял ради самообороны. Обвиняемый в убийстве болельщика "Спартака" в своем последнем слове попросил прощения у родственников убитого, а также сообщил, что раскаялся в содеянном, и попросил присяжных о снисхождении.

Егор Свиридов был убит выстрелом из травматического оружия. "В тот вечер имели место трагические события, в которых я не хотел смерти. Я не хотел убить Егора Свиридова и не покушался на жизнь Гаспаряна. Я прошу от вас снисходительности и объективности", - сказал обвиняемый, обращаясь к присяжным заседателям.



Черкесов подтвердил, что действительно "вытащил пистолет и стрелял", но объяснил это тем, что был "просто загнан в угол". "От своих действий я не отказываюсь, я стрелял, но видит Бог, ничьей смерти я не хотел. Я просто хотел предотвратить нападение на меня, - заявил Черкесов, передает Вести.ру.

Прокурор считает подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения. По данным следствия тогда ночью обвиняемые подошли к группе москвичей, ожидавших такси и, воспользовавшись незначительным поводом и высказыванием одного из них, напали на молодых людей и избили их. При этом Черкесов из травматического пистолета "Стример-2014" два раза выстрелил в двух человек, причинив их здоровью легкий вред, а потом дважды – в Свиридова. По данным экспертов, выстрел, ставший смертельным для Егора, был произведен в упор, когда он уже был на земле.

Ожидается, что сегодня участники процесса обсудят вопросы о виновности подсудимых, которые будут составлены для присяжных, судья выступит с напутственным словом, и коллегия присяжных удалится в совещательную комнату для вынесения вердикта.