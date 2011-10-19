Мэр Москвы Сергей Собянин отчитается о своей работе

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня выступит перед депутатами Мосгордумы с отчетом о проделанной работе на посту градоначальника. Собянин вступил в должность столичного главы города 21 октября 2010 года, сменив Юрия Лужкова.



Сергей Собянин расскажет о деятельности правительства Москвы за год и представит законопроект о бюджете города на будущий год и плановый период 2013-14 годов. В приоритете основных проблем и задач, которыми он займется вплотную - борьба с пробками, коррупцией, решение проблем "каждого" москвича, модернизация здравоохранения и образования, наведение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Выступление Собянина в среду будет транслироваться на официальных порталах правительства Москвы, Московской городской Думы, а также в прямом эфире телеканала "ТВ-Центр".

А вы как относитесь к деятельности мэра Москвы Сергея Собянина?