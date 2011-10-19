Летный эксперимент подтвердил вину пилота в крушении Як-42 под Ярославлем

Летный эксперимент, который завершился во вторник, 18 октября, полностью подтвердил версию о том, что в авиакатастрофе под Ярославлем виноват один из пилотов, тормозивший при взлете.

Летный эксперимент проводился в подмосковном Жуковском и должен был помочь в расследовании причин крушения самолета Як-42 с командой ярославского ХК "Локомотив" на борту.

В ходе эксперимента пилот-испытатель, сидевший в левом кресле командира, имитируя действия погибшего летчика из авиакомпании "Як-Сервис", во время разгона держал ноги на тормозных педалях и одновременно ему приходилось оттягивать на себя штурвал, пишет "Коммерсантъ".

Специальный прибор, прикрепленный к штурвальной колонке и измеряющий усилия рук пилота, показал, что для того, чтобы отклонить руль до 13 градусов (именно такое отклонение зафиксировал бортовой самописец разбившегося Як-42 прямо перед взлетом) летчикам-испытателям потребовались усилия в десятки килограммов. По словам испытателей, обеспечить это отклонение, не упираясь ногами в педали тормозов, они уже не смогли. Удержать же руль высоты в положении 13 градусов пилоту удалось в течение нескольких секунд. Для того чтобы обеспечить требуемое усилие в 64 кг, испытателю пришлось изо всех сил давить на тормоза.

Это было подтверждено заключительным испытательным полетом. Разогнавшись и установив руль высоты в штатное положение 5 градусов, пилоты-испытатели убрали руки и ноги с органов управления авиалайнера, как бы устранившись от пилотирования: Як-42 поднялся в воздух.

Результаты летных испытаний лягут в основу отчета технической комиссии МАК о причинах крушения самолета Як-42, к подготовке которого уже приступили эксперты.

Напомним, жертвами авиакатастрофы стали 44 человек, в том числе основной состав ярославского ХК "Локомотив" и экипаж самолета. В живых остался один человек.