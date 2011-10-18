Россияне чаще всего в интернет-магазинах одеваются

Одежду и обувь покупают чаще всего россияне в интернет-магазинах. Предметы одежды и обувь покупали 9% опрошенных пользователей Сети. Согласно результатам исследования ВЦИОМ, в число самых популярных онлайн-покупок входят электроника, книги, журналы, видео- и аудиодиски, компьютерные игры, авиа- и железнодорожные билеты и путевки.

Также россияне любят покупать через Интернет мелкую бытовую технику. Далее в порядке убывания у участников опроса следуют билеты в театр, клуб, кино или на концерт, а также крупная бытовая техника (по 5%).

Реже всего наши соотечественники покупают в интернет-магазинах украшения, продукты питания (по 2%), цветы и мебель (по 1%).

Валюту и домашних животных в Сети приобретали менее 1% опрошенных.

По данным ВЦИОМ, опыт совершения онлайн-покупок есть у 29% российских пользователей. При этом никогда не делал покупок в Интернете 71% пользователей.