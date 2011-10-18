Россияне чаще всего в интернет-магазинах одеваются
18 октября 2011, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]
Одежду и обувь покупают чаще всего россияне в интернет-магазинах. Предметы одежды и обувь покупали 9% опрошенных пользователей Сети. Согласно результатам исследования ВЦИОМ, в число самых популярных онлайн-покупок входят электроника, книги, журналы, видео- и аудиодиски, компьютерные игры, авиа- и железнодорожные билеты и путевки.
Также россияне любят покупать через Интернет мелкую бытовую технику. Далее в порядке убывания у участников опроса следуют билеты в театр, клуб, кино или на концерт, а также крупная бытовая техника (по 5%).
Реже всего наши соотечественники покупают в интернет-магазинах украшения, продукты питания (по 2%), цветы и мебель (по 1%).
Валюту и домашних животных в Сети приобретали менее 1% опрошенных.
По данным ВЦИОМ, опыт совершения онлайн-покупок есть у 29% российских пользователей. При этом никогда не делал покупок в Интернете 71% пользователей.