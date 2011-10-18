Дешевой водки и сигарет больше не будет
18 октября 2011, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]
Замминистра финансов Сергей Шаталов сообщил на заседании бюджетного комитета Госдумы, что в 2014 году минимальная цена бутылки водки составит 180 рублей, а дешевые сигареты будут стоить 40 рублей.
На заседании, отвечая на вопросы депутатов о переносе налоговой нагрузки на этиловый спирт, замминистра отметил, что само по себе такое предложение не решает проблему теневого рынка алкогольной продукции.
Сергей Шаталов отнес к возможным путям решения этой проблемы усиление контроля за производством и оборотом алкогольной продукции. По его мнению, необходимо ужесточить уголовную ответственность в этой сфере, передает радио "Маяк".