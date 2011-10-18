Для усыновления ребенка необходимо пройти подготовку

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому лицам, желающим усыновить ребенка, необходимо пройти, в обязательно порядке, специальную подготовку.



В законопроекте, в частности, говорится, что "введение указанной подготовки обусловлено необходимостью обеспечить психолого-педагогическую и правовую готовность граждан к приему в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей".



Новый закон не коснется тех, кто уже является усыновителями и опекунами.



Первый вице-спикер Госдумы Олег Морозов пояснил, что данные поправки необходимы, ведь не каждый усыновитель знает, как действительно правильно воспитывать ребенка. Депутат сказал по этому поводу: "Сегодня подготовка приемных родителей не является обязательной и проводится только по их желанию. При этом неумение справиться с возникающими в приемной семье проблемами нередко ведет к отказу от детей, возвращению их в детские дома. Таких случаев, например, в 2010 году было 8213".



"После принятия закона подготовка усыновителей станет обязательной, и каждый желающий принять в свою семью ребенка будет обязан предоставить в орган опеки и попечительства документ, подтверждающий прохождение им соответствующей подготовки", – цитирует Олега Морозова РИА Новости.



По словам депутата, организовать обучающие семинары, тренинговые занятия по вопросам педагогики и психологии, основам медицинских знаний, а также обеспечить психологическое обследование граждан, желающих стать опекунами, обязаны будут органы опеки и попечительства.







