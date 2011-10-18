Экс-министр Алексей Кудрин не планирует пока возвращаться на госслужбу

Бывший министр финансов Алексей Кудрин в ближайшее время не планирует возвращаться на государственную службу. По словам экс-главы Минфина, сейчас ему интереснее быть независимым специалистом.

Об этом Алексей Кудрин сказал в кулуарах финансового форума в Москве. Во вторник газета "Коммерсант" опубликовала статью бывшего министра финансов, в которой говорится о бюджетных рисках политики российского руководства.

Алексей Кудрин предложил свой план по предотвращению возможной новой волны кризиса в России. В план входит пять пунктов. Кудрин считает, что в первую очередь, Россия должна вновь поставить себе цель обеспечить бездефицитность федерального бюджета при цене нефти 90 долларов за баррель в 2015 году.

Одна из проблем, по мнению экс-министра, растрата нефтяных денег.