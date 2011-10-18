Филат привёз Путину молдавское вино и коньяк на пробу

Премьер РФ Владимир Путин рассчитывает на продолжение поставок молдавского вина на российский рынок. Во вторник в ходе встречи с премьером Молдавии Владимиром Филатом речь шла о товарообороте между двумя странами.

В первую очередь, тёзки и коллеги вели разговор о сельскохозяйственной продукции. Филат выразил надежду, что вино этого года обязательно дойдёт до российского потребителя. Путин его надежды укрепил.

Росийский премьер поинтересовался, привезла ли молдавская делегация образцы вина, на что Филат ответил, что уже передал их.

"Там, кроме хорошего вина, есть одна бутылка хорошего коньяка 1946 года - это год рождения его Святейшества патриарха Кирилла. Это для вас", - сказал Филат, сообщает РИА Новости.

Говоря также о гуманитарных аспектах сотрудничества двух стран, Филат отметил, что в сентябре этого года в Молдавии прошли Дни культуры России, а в следующем году в России пройдут Дни культуры Молдавии.