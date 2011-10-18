Средний размер взятки в Москве составил 3 миллионов долларов

В Москве средний размер взятки достиг 3 миллионов долларов. Сумма взятки в столичном регионе постоянно растёт.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов сообщил, что взятка в размере свыше 3 миллиона долларов – это норма для Москвы, для федерального уровня. По его словам, для какого-нибудь региона - это запредельная сумма.

Как отметил председаетль НАК, в системе взяток в России ничего не изменилось. Больше взяток стали брать средние руководители. Они берут более крупные суммы, чем мелкие чиновники, врачи и учителя, передает РСН. Кирилл Кабанов также отметил, что уже на этапе формирования бюджета можно предположить, сколько денежных средств уйдёт на взятки.

По данным МВД, средний размер взятки в России составляет 250 тысяч рублей.

Средний размер взятки в России достигает 250 тысяч рублей, а при особо крупных преступлениях достигает полутора миллиона рублей. Такую цифру озвучил во вторник заместитель главы МВД Сергей Булавин.