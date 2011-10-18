Госдума РФ приняла поправки в федеральный закон "Об образовании" в третьем чтении. Согласно поправкам, дети, живущие рядом со школой, будут иметь приоритет при поступлении в 1-й класс.



Глава комитета по образованию Григорий Балыхин рассказал, что "на законодательном уровне мы закрепляем, что правила приема в муниципальные школы должны обеспечивать прием граждан, которые проживают на территории..., закрепленной... за конкретным муниципальным образовательным учреждением, и имеют право на получение общего образования", - цитирует депутата РИА Новости.



Кроме того, по словам депутата, согласно поправкам, органы местного самоуправления обязаны вести учет детей, которые должны учиться в школах и детских садах.



Поправки должны вступить в силу 1 января 2012 года.