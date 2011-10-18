В Подмосковье пьяные лоси устраивают ДТП

В Подмосковье осенью значительно выросло число ДТП с участием пьяных лосей. По данным ГИБДД, обнародованным во вторник, в Московской области, животные, объевшись забродивших диких яблок, хмелеют и чаще выходят на дороги.

Ежемесячно на дорогах региона происходит от 18 до 20 таких автоаварий, виновниками которых становятся лоси, сообщила сотрудница пресс-службы Управления ГИБДД по Московской области Мария Солёнова на пресс-конференции во вторник.

По словам Солёновой, осенью с деревьев падают яблоки-дички и другие плоды. Попадая на прелую листву, они начинают подгнивать и бродить. Наевшиеся хмельных плодов лоси в нетрезвом состоянии выходят на дороги и становятся причиной дорожно-транспортных происшествий.

Наибольшее количество таких ДТП зафиксировано на автодорогах М-9 ("Балтия"), М-1 ("Беларусь"), а также на Киевском шоссе (М-3 "Украина").