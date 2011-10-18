Вступление Украины в Таможенный союз в особом формате невозможно - Медведев

Президент РФ Дмитрий Медведев заявил во вторник в Донецке, что вступление Украины в Таможенный союз невозможно в особом формате, в этом вопросе Россия не ставит Украине никаких дат.



На совместной с президентом Украины Виктором Януковичем пресс-конференции Дмитрий Медведев сказал, что "по теме Таможенного союза мы разговор ведем, но мы никогда не занимали в этом вопросе такую позицию, что - вот, до конкретной даты определитесь, иначе до свидания".



По словам российского президента, некоторые высокопоставленные чиновники Украины говорят, что "для нас вопрос о вступлении в Таможенный союз не стоит". "Лучше бы, конечно, он стоял для них. Но тем не менее, мы посмотрим, что из этих диалогов получится. Мы всегда открыты для того, чтобы обсуждать любой вопрос с нашими украинскими коллегами", - цитирует президента РФ Интерфакс.