Минтранс: вводить выделенные полосы в Москве надо осторожно

Глава Минтранса Игорь Левитин во вторник поддержал инициативу Москвы по созданию выделенных полос для общественного транспорта, однако предупреждил, что при реализации этого проекта нужно быть очень внимательными.

"Это первый опыт, и такое начинание нужно поддержать", - сказал министр.

При этом он предостерег руководство столицы, которое по его мнению, должно слышать замечания и предложения москвичей. "С выделенными полосами нужно быть очень внимательным, чтобы не получился обратный эффект и чтобы население сразу не отвергло", - считает Левитин, сообщает Интерфакс.

Он полагает, что "количество выделенных полос должно быть оптимальным, а по длине они должны быть эффективны для перевозок пассажиров, нужно смотреть, сколько проходит маршрутов".