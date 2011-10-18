Егор Свиридов был убит по предварительному сговору - Гособвинение

Гособвинение настаивает - болельщик "Спартака" Егор Свиридов был убит по предварительному сговору. Прокуроры просят присяжных вынести обвинительный вердикт по данному делу.



На скамье подсудимых находятся шесть человек. 27-летний уроженец Нальчика Аслан Черкесов обвиняется в убийстве, покушении на убийство, умышленном причинении легкого вреда здоровью, грабеже и хулиганстве. Другие подсудимые - уроженцы Дагестана 20-летние Акай Акаев, Артур Арсибиев и Нариман Исмаилов, а также 21-летний Рамазан Утарбиев и 19-летний Хасан Ибрагимов - обвиняются в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.



Пятеро из шести обвиняемых не признали свою вину.



Следствие установило, что болельщик "Спартака" Егор Свиридов был убит 6 декабря 2010 года в ходе драки на Кронштадтском бульваре в Москве. Обвиняемые находились в нетрезвом состоянии, они подошли к группе москвичей, которые ожидали такси возле остановки общественного транспорта и используя незначительный повод, напали на молодых людей, избив их. При этом Черкесов стал стрелять из пистолета, он дважды выстрелил в Свиридова, дважды выстрелил еще в двух человек, а затем он произвел еще шесть выстрелов в другого потерпевшего. После этого нападавшие похитили сумку у пострадавших и скрылись с места преступления.



Ожидается, что вердикт присяжных по данному делу будет вынесен 19 октября. В среду в суде присяжным предстоит ответить на поставленные перед ними вопросы и вынести вердикт, передает ИТАР-ТАСС.



