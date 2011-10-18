Мусульмане Москвы обещают не резать баранов на Курбан-байрам в городе
18 октября 2011, 17:50 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве на территории ВЦ "Сокольники" московский муфтият Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России проведёт праздничное богослужение. Намаз состоится 6 ноября утром, в праздник Курбан-байрам.
Его возглавит первый зампред ЦДУМ, муфтий Москвы и Центрального региона России Альбир Крганов, сообщили во вторник в муфтияте.Такое решение принято, "учитывая положительные отклики жителей Москвы", сообщает Интерфакс.
В муфтияте также сообщили, что в черте Москвы продажа и забой жертвенных животных в Курбан-байрам осуществляться не будет. Московский муфтият достиг договоренности с подмосковными бойнями, на которых можно заранее оформить заказ и в течение четырех дней получить жертвенное мясо с доставкой на дом или по месту заказа.