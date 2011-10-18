Кинорежиссер Александр Сокуров заявил после встречи с Владимиром Путиным, что киностудия "Ленфильм" будет сохранена и останется в собственности государства.



По итогам встречи с российским премьером Александр Сокуров сказал: "Все предложения (премьера) заинтересовали, все идеи, я уверен, будут выполнены. По крайней мере, все варианты, которые мы отрицаем, они отвергнуты", - цитирует кинорежиссера ИТАР-ТАСС.



"На мой взгляд, не будет никакого объединения ни с кем, студия будет самостоятельной. Она останется государственной", - отметил режиссер, но вопрос о том, останется ли студия в федеральной собственности или будет передана властям Санкт-Петербурга, еще предстоит решить.



По словам Александра Сокурова, частные лица не будут инвестировать киностудию, "там не будет никакого частного лица". Кроме того, он подчеркнул, что студия сохранит свое нынешнее местоположение в центре Санкт-Петербурга.



Однако пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков заявил сегодня, что по судьбе студии пока не принято окончательного решения, он сказал: "Киностудия будет сохранена. Но пока ни одна формула решения не принята. Главное, чтобы студия была сохранена как символ города".