Собянин: на улицах с выделенными полосами скорость движения возрастёт на 40%

Московские улицы, где созданы выделенные полосы для общественного транспорта в будущем будут реконструированы с учетом полученного опыта организации движения по ним, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в большинстве случаев выделенные полосы в Москве пока работают в тестовом режиме.

По оценке мэра, скорость движения по ним возрастает на 40%, а количество перевезенных пассажиров - в полтора раза.