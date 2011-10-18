Кудрин не хочет на госслужбу, ему интереснее быть независимым экспертом

Экс-министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что в настоящее время он предпочитает выступать в качестве независимого эксперта, пока он не хочет себя связывать с государственной службой.



В кулуарах Московской международной финансовой недели Алексей Кудрин рассказал: "В какой-то момент я встал на перепутье, и нужно было определиться: я готов стать независимым специалистом или все-таки выступать от государственных структур. Мне сейчас показалось независимым выступать интереснее", - цитирует экс-министра РИА Новости.



По словам Алексея Кудрина, сейчас у него есть интересные предложения по работе, однако пока он не готов на них ответить.



Поясним, во вторник экс-министр написал статью для газеты "Коммерсант", тем самым выступив в роли публициста. В своей статье он назвал меры, которые, по его мнению, необходимы для избежания новой волны кризиса в России.