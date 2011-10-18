Срок эксплуатации МКС могут продлить до 2028 года

Начальник пилотируемых программ Роскосмоса Алексей Краснов заявил, что срок эксплуатации Международной космической станции (МКС) на орбите может быть продлен с 2020 до 2028 года.



Выступая во вторник на космическом форуме-2011, Алексей Краснов сказал: "Первоначально планировалось эксплуатировать МКС до 2015 года. На сегодняшний день международные партнеры уже договорились о том, что станция будет работать не менее, чем до 2020 года. А сейчас поставлена задача специалистам рассмотреть возможность эксплуатации МКС вплоть до 2028 года".



По словам чиновника, в будущем станцию предполагается использовать в качестве космического сборочного комплекса, в том числе небольших экспериментальных космических аппаратов, он пояснил: "Пусть это будут и небольшие спутники, но их можно будет запускать с борта МКС на различные орбиты", - цитирует начальника пилотируемых программ Роскосмоса РИА Новости.