Медведев продлил срок службы ряду сотрудников МВД

Президент России Дмитрий Медведев подписал распоряжение «О продлении срока службы сотрудникам Министерства внутренних дел Российской Федерации», сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ «О полиции» и Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утверждённым Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992г. №4202-1, Медведев продлил срок службы сверх установленного предельного возраста на один год:

полковнику полиции Говрасу Олегу Викторовичу;

полковнику внутренней службы Горбунову Сергею Петровичу;

генерал-лейтенанту полиции Горшукову Владимиру Валентиновичу;

полковнику юстиции Ильину Александру Валентиновичу;

полковнику юстиции Матвеевой Марине Анатольевне;

генерал-майору юстиции Пиявину Валерию Владимировичу;

полковнику полиции Салютину Василию Викторовичу;

полковнику юстиции Соловьеву Сергею Борисовичу;

генерал-майору полиции Тимерзянову Ренату Закиевичу;

генерал-лейтенанту полиции Хабибулину Алику Галимзяновичу.