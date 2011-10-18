Сборку спорткаров Marussia могут начать в Чувашии

Сборку российских спорткаров Marussia могут начать в Чувашии. Делегация российского производителя спортивных автомобилей Marussia Motors накануне посетила с рабочим визитом республику. Представители компании обсудили возможность организации сборки спорткаров на территории Чувашской Республики.

Представители производителя еще планируют посетить ряд производственных площадок, провести деловые переговоры с руководством ОАО "АБС ЗЭиМ Автоматизация", ОАО "ЭЛАРА", ООО "Техмашхолдинг", ЗАО "Чебоксарское предприятие Сеспель", ОАО "Канашский автоагрегатный завод", ОАО "Чебоксарский завод автокомпонентов" по вопросам возможного сотрудничества. Президент и основатель Marussia Motors Николай Фоменко сообщил, что первоначально планируется выпускать 300 спорткаров в год. Отметим, ранее компания определилась со второй площадкой для сборки своих спорткаров. Первая расположена в Москве. В середине сентября Marussia Motors заявила о том, что намерена выпускать спорткары в Финляндии.