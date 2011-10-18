Владимир Путин пояснил, почему одиноки первые лица государства

Премьер-министр РФ Владимир Путин признал, что «у политиков первого эшелона есть такое понятие, как одиночество». Почему одиноки первые лица государства, глава росийского правительства пояснил в интервью трем федеральным каналам.

«Оно не связано с назначением или увольнением подчиненных, а связано с другим – с тем, что люди первого эшелона власти не должны к себе никого близко подпускать, вообще никого», – уверен Владимир Путин. . По убеждению, у первых лиц государства не должно быть любимчиков, и конечные решения не должны приниматься на основе симпатий или антипатий.

По мнению Путина, решения должны приниматься на основе профессионального беспристрастного анализа и готовности взять на себя ответственность за эти принимаемые решения.

Путин считает, что примером могут быть выдающиеся государственных деятели: Шарль де Голль и Черчилль, у которых есть чему поучиться. "Они были и государственными деятелями, и философами, у них большой опыт", – отметил он.

Премьер рассказал, что искушение обратиться за помощью к большому начальнику всегда существует у кого-то, и поэтому нужно набирать определенную дистанцию.

Но, как сказал Путин, есть среди людей лично знакомых те, которые для себя выработали определенные правила поведения: отработали и никогда ни с какими просьбами не обращаются. Живут своей жизнью и сами решают свои проблемы.