Полиция задержала подозреваемого в убийстве москвича у клуба Сrazy Daisy

В Москве полиция накануне задержала на площади трех вокзалов подозреваемого в убийстве 26-летнего Сергея Лисичкина у ночного клуба Crazy Daisy на Сретенке в центре столицы.



В понедельник днем оперативники уголовного розыска на площади трех вокзалов в Москве задержали 26-летнего сотрудника территориального отделения одного из крупных российских банков, сообщил источник в правоохранительных органах Интерфакса.



Во время допроса следователи установили, что между банковским служащим и Лисичкиным около ночного клуба произошла бытовая ссора, в ходе которой злоумышленник ударил молодого мужчину рукой в шею, от чего тот скончался.

Напомним, ранее Следственный комитет сообщал, что 26-летний Сергей Лисичкин мог скончаться после того, как он ударился головой об асфальт. Лисичкин работал администратором компании ИКЕА.

"АН" сообщали, со слов очевидцев инцидента у ночного клуба, в ночь на вторник Сергей Лисичкин умер после одного удара.