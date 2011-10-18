Прокурорская «крыша съела» около 80% прибыли бизнесмена Ивана Назарова

Обвиняющийся в организации сети подпольных казино в Подмосковье бизнесмен Иван Назаров, сообщил, что прокурорская «крыша съела» около 80% его прибыли, сделав бизнес нерентабельным.

«Доход от любого законного бизнеса даже с учетом уплаты всех налогов был бы выше», — признался Назаров «Коммерсанту».

Следователи СКР завершили основные следственные действия по уголовному делу Назарова и пятерых его помощников, пишет издание. СКР пришел к выводы, что организатор подпольной сети казино и его подельники виновны в незаконном предпринимательстве,. Ущерб, нанесенный ими государству, составляет 770 миллионов рублей.

По данным источников, близкие к расследованию этого дела, для правильной квалификации преступлений потребовалось провести 20 экспертиз и опросить около сотни свидетелей.



Дело о нелегальном бизнесе в городах Московской области получило широкий резонанс, когда стало известно, что высокопоставленные сотрудники областной прокуратуры покровительствовали организаторам незаконного казино. Было открыто еще одно уголовное дело, фигурантами которого стали несколько подмосковных прокуроров. Один из них - Дмитрий Урумов признал свою вину. Ранее Урумов рассказал, что прокуроры были вынуждены подчиняться распоряжениям начальства, в том числе заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко, сбежавшего из России.