Россия предложит США общую систему ПРО для зашиты планеты от космических угроз

В Москве обсуждается новая инициатива по ПРО. По данным нескольких дипломатических источников, создание совместной с США и НАТО системы должно защитить нашу планету не только от ракет, но и от астероидов, космического мусора и других угроз из космоса.

Президента РФ Дмитрия Медведева идея очень заинтересовала, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники. Автором идеи проекта под кодовым названием «Стратегическая оборона Земли» стал спецпредставитель президента России по вопросам ПРО Дмитрий Рогозин. Предложение сводится к переносу акцента создаваемой НАТО системы ПРО с борьбы против ракетных угроз на борьбу с космическими угрозами.

Дипломат, знакомый с проектом, уточнил, что в настоящее время американская ПРО нацелена на угрозу с Ближнего Востока. "Подход, который разрабатывается в Москве, "предполагает совмещение системы противовоздушной, противоракетной и противокосмической обороны в единое целое", – пояснил истояник издания. Один из ключевых элементов российских предложений заключается в том, что новая система космической обороны Земли должна быть поставлена под контроль ООН.