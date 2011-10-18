В Москве несколько человек попытались забросать Кремль дымовыми шашками

В Москве сегодня ранним утром у стен Кремля прошли учения сотрудников Федеральной службы охраны. В 07.00 мск в рамках учений несколько человек одновременно попытались забросать Кремль дымовыми шашками.

Один из них забрался на Арсенальную башню и бросил дымовую шашку на внутреннюю территорию. По легенде учений, автомобиль "Жигули" попытался прорваться к Боровицким воротам. Машина "злоумышленников" была блокирована, находившиеся в ей молодые люди задержаны.

Наканунев ФСО предупредили, что учения будут проходить на протяжении всего дня. Напомним, сегодня на четыре часа - начиная с 17.00 часов вечера - для доступа граждан будут закрыты Красная площадь, Васильевский спуск и Александровский Сад. Также с 16.00 часов будет закрыт для посетителей проход в московский Кремль через Кутафью башню.



Вечером во вторник для проезда колонн пожарной и спасательной техники будут на короткое время ограничивать движение автомобилей по Боровицкой площади, Кремлевской набережной, улицам Манежная, Пречистенка и Москворецкая, а также по Большому Каменному и Большому Москворецкому мостам.