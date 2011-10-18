В порт Новороссийска после 20-летнего перерыва пришел первый круизный лайнер

На первом круизном лайнере, который пришвартовался у причала порта, в Новороссийск накануне прибыли 635 туристов из Великобритании. Новороссийский порт после двадцатилетнего перерыва вновь принимает большие круизные лайнеры.

Чтобы столь крупные суда могли подходить к причалу, в акватории Черного моря углубили дно на общей площади в сто тридцать тысяч квадратных метров. В Новороссийске, кроме того, было полностью отремонтировано здание морского вокзала.

Новороссийский морской торговый порт принял два пассажирских судна. Лайнер Discovery из Соединѐнного Королевства – тоннаж 20186 тонн, длина 168,8 м, ширина 24,7 м, скорость 18 узлов, пишут местные СМИ.

16 октября Новороссийский морской торговый порт принял пассажирское судно Prinsendam под флагом Нидерландов с 850 туристами на борту. Длина этого круизного лайнера 204 м, ширина 28,9 м. После захода в порт Новороссийск судно проследовало в порт Севастополь.

Новороссийский морской торговый порт является крупнейшим российским портовым оператором и третьим оператором в Европе по объему грузооборота. Акции НМТП котируются на российской бирже ММВБ (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP).