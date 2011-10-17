Фантомас отдыхает! Японцы научились делать 3D маски

Японские изобретатели пытаются ввести моду на искусственные лица изотовленные по новейшим технологиям. Недавно вышедшая на рынок компания Real-f предлагает любому желающему заказать трехмерную копию своей головы.

Судя по размещенным на сайте компании фотографиям, копии получаются весьма правдоподобными.

Возможно ли заказать у них 3D маску другой личности, не указывается.

Одна такая "маска" стоит почти $4 тысячи. За эти деньги специалисты снимают точную мерку с человека, а затем изготавливают трехмерную модель его лица из твердого винила.

Сам процесс японцы описывают как "фотокопирование человека". Изготовить лицо по заказу представители компании берутся в течение двух недель.