Фантомас отдыхает! Японцы научились делать 3D маски
17 октября 2011, 23:22 [ «Аргументы Недели» ]
Японские изобретатели пытаются ввести моду на искусственные лица изотовленные по новейшим технологиям. Недавно вышедшая на рынок компания Real-f предлагает любому желающему заказать трехмерную копию своей головы.
Судя по размещенным на сайте компании фотографиям, копии получаются весьма правдоподобными.
Возможно ли заказать у них 3D маску другой личности, не указывается.
Одна такая "маска" стоит почти $4 тысячи. За эти деньги специалисты снимают точную мерку с человека, а затем изготавливают трехмерную модель его лица из твердого винила.
Сам процесс японцы описывают как "фотокопирование человека". Изготовить лицо по заказу представители компании берутся в течение двух недель.