В Москве зарплаты жителей столицы вырастут к 2016 году в два раза

Москвичи в 2016 году будут получать заработную плату в среднем вдвое большую, чем в настоящее время. Согласно принятой госпрограмме Москвы «Стимулирование экономической активности на 2012–2016 годы», через пять лет средний показатель по оплате труда должен вырасти почти на 127% по сравнению с 2010 годом.

В столичном Департаменте экономической политики и развития города пояснили, рчто ечь идет о так называемой реальной зарплате, которая рассчитывается с учетом роста цен в Москве. По прогнозам ведомства, уровень инфляции в столице в ближайшие годы будет находиться в пределах 9%. В июле 2011 года средняя зарплата по Москве составляла около 42 тысячи рублей. К концу текущего года, согласно обещаниям мэра Сергея Собянина, должна вырасти еще, на одну тысячу рублей, пишует газета «Известия». Пресс-секретарь Департамента экономической политики Москвы Инна Супрунова пояснила, что зарплата будет расти в том числе за счет расширения сферы услуг, создания новых высокоэффективных направлений занятости, сокращения неэффективных рабочих мест и перераспределения работников по секторам экономики.