Прокуратура Белоруссии не возбуждала уголовное дело в отношении музыканта, лидера группы "Ляпис Трубецкой" Сергея Михалка, заявил в понедельник начальник управления Генпрокуратуры страны Павел Родионов.

Он отметил, что в настоящее время прокуратура Центрального района Минска проводит проверку по поводу высказываний музыканта в его интервью. "Высказывания находятся за рамками не только этики и морали, но и права", - отметил Родионов.

По его словам, результатом проверки станет правовая оценка, которая без всяких посредников будет доведена до общественности.

Ранее ряд интернет-изданий, в том числе иностранных со ссылкой на компетентные источники сообщали о том, что в отношении Михалка возбуждено уголовное дело об оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко в интервью.

В настоящее время Михалок с группой находятся на гастролях за пределами Белоруссии.