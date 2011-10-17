Прокуратура Беларуси не возбуждала дело на лидера группы "Ляпис Трубецкой". Пока
17 октября 2011, 22:37 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]
Прокуратура Белоруссии не возбуждала уголовное дело в отношении музыканта, лидера группы "Ляпис Трубецкой" Сергея Михалка, заявил в понедельник начальник управления Генпрокуратуры страны Павел Родионов.
Он отметил, что в настоящее время прокуратура Центрального района Минска проводит проверку по поводу высказываний музыканта в его интервью. "Высказывания находятся за рамками не только этики и морали, но и права", - отметил Родионов.
По его словам, результатом проверки станет правовая оценка, которая без всяких посредников будет доведена до общественности.
Ранее ряд интернет-изданий, в том числе иностранных со ссылкой на компетентные источники сообщали о том, что в отношении Михалка возбуждено уголовное дело об оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко в интервью.
В настоящее время Михалок с группой находятся на гастролях за пределами Белоруссии.