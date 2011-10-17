Дмитрий Медведев поручил Валентине Матвиенко разобраться с детсадами (ВИДЕО)

Президент РФ Дмитрий Медведев назвал "кричащей" проблему с местами в детских садах. Вопрос устройства детей в дошкольные учреждения касается миллионов российских граждан. Очередь в детские сады. растянулась, по разным данным, от 1,5 до 2 миллионов человек.

Дмитрий Медведев поручил решить задачу с детсадами правительству и Совету Федерации. По словам главы государства, на дополнительное создание детских мест в дошкольных учреждениях из федерального бюджета на следующий год предусмотрено выделение одного миллиарда рублей только из федерального бюджета и порядка восьми миллиардов рублей межбюджетных кредитов. "Я обращаюсь к Совету Федерации: может быть, у вас есть какие-то нестандартные идеи", - задал вопрос Медведев. Президент отметил, что зарплата учителей будет увеличиваться. "Но если говорить о нянечках, о воспитателях, то здесь ситуация другая, и мы не можем на это не обращать внимание. "В сфере дошкольного образования работают около 600 тысяч граждан. Мы им доверяем самое дорогое - наших детей, они работают помногу и в тяжелых условиях и, к сожалению, за очень низкую плату. В некоторых регионах их зарплата в три раза ниже, чем в среднем по экономике, - отметил он.



Поэтому нужно подумать, каким образом решить эту проблему", - озадачил правительство и верхний парламент глава государства. Ситуацию с детскими садами российский президент назвал кричащей. И поручил Совету Федерации вместе с правительством выработать срочные решения. По словам Дмитрия Медведева, во многом это зависит самочувствие регионов.