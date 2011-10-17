Социологическая служба Eurobarometer: европейцы довольны своей личной жизнью
17 октября 2011, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]
Граждане стран Евросоюза в основном удовлетворены и оптимистично настроены в том, что касается их личного положения, утверждают результаты социологического опроса, проведенного службой Eurobarometer.
Эти результаты в понедельник в Брюсселе опубликовала Европейская комиссия.
Последний опрос показывает, что, хотя граждане Евросоюза продолжают оставаться пессимистами в отношении общего положения дел в их странах, они считают при этом, что экономическая ситуация улучшается, и в целом довольны собственным положением.