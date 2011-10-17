В Москве Красная площадь и Александровский сад будут закрыты 18 октября

В Москве во вторник, 18 октября, доступ посетителей в Кремль, на Васильевский спуск и Александровский сад во второй половине дня будет ограничен. Федеральная служба охраны России и других органов госбезопасности будет проводить плановые учения.

В сообщении ФСО уточняется: «Проход посетителей в Московский Кремль через Кутафью башню будет закрыт с 16.00. Порядок допуска граждан через Боровицкий проход для посещения государственной Оружейной палаты и Алмазного фонда останется без изменений.

Красная площадь, Васильевский спуск и Александровский сад будут закрыты для доступа граждан с 17.00 до 21.00, передает РИА Новости.

А с 18.00 до 18.30 мск будет ограничено движение автотранспорта по Боровицкой площади, Кремлевской набережной, улицам Манежная, Пречистенка и Москворецкая, Большому Каменному мосту и Большому Москворецкому мосту.