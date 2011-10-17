Главный следователь Москвы отрицает свою отставку

Начальник главного следственного управления ГУМВД по Москве Иван Глухов опроверг информацию о своей отставке. По словам Ивана Глухова, он не писал рапорт об отставке.

Отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что он написал рапорт, глава СУ ГУМВД по Москве сказал: «Говорю, нет», передает РИА Новости.

Но высокопоставленный источник «Росбалта» в правоохранительных органах сообщил, что Иван Глухов подал начальнику ГУ МВД по Москве Владимиру Колокольцеву рапорт, в котором просит уволить его по собственному желанию.

«АН» сообщали, что в начале октября 2011 года по подозрению в вымогательстве взятки в $5 млн. была арестована подчиненная Ивана Глухова следователь Нелли Дмитриева. По данным «Росбалта», вопросом получения денег занимался бывший сотрудник ДЭБ МВД РФ Максим Каганский – близкий друг сына Ивана Глухова Дениса.



По словам источника агентства, следователь Нелли Дмитриева и Максим Каганский была лишь «винтиками» в большом коррупционном механизме, долгие годы действовавшем в системе МВД РФ.