Интервью премьер-министра РФ, лидера "Единой России" Владимира Путина покажут в понедельник, 17 октября, телеканалы "Россия", Первый и НТВ. Разговор главы правительства с руководителями трех федеральных каналов на телевидении начнется в 20:30 мск.

Интервью Путина также можно послушать на волнах радиостанции "Вести FM". Полная его версия выйдет в 23.00 мск на канале Россия-24.

"АН" в минувшие выходные сообщали, что Владимир Путин в своей резиденции в Ново-Огарево даст интервью трем федеральным телеканалам, как это до сих пор делал президент России Дмитрий Медведев, подводя итоги года.