Philips надеется выжить за счёт тотального увольнения сотрудников

Компания Royal Philips Electronics сокращает 4,5 тысячи рабочих мест. Такое решение было принято в понедельник после публикации финансовых результатов, которые оказались самыми низкими за последние два года.

Сокращения станут частью реализации плана по экономии 800 млн евро.

В сообщении Philips отмечается, что штат сотрудников в Нидерландах, где находится штаб-квартира компании, сократится на полторы тысячи человек.