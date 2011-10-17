В Оренбурге запретили продавать школьные тетрадки с полуголыми девушками

В Оренбургской области прокуратура запретила продавать школьные тетради с обложками, на которых изображены полуголые девушки, монстры или сомнительные слоганы, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

Прокуратура уверена, что такие картинки могут негативно повлиять на психику и поведение школьников, их духовное и нравственное развитие.

Её сотрудники на днях провели проверки торговых точек и обнаружили множество школьных канцтоваров с шокирующими изображениями: на обложках тетрадей можно было увидеть оружие, наручники, монстров и фотографии полуобнаженных девушек.

"Работники прокуратуры Ленинского района г. Оренбурга обнаружили среди товара, представленного к продаже на школьном базаре возле Оренбургской областной филармонии (ул. М. Жукова, 34) индивидуальным предпринимателем Ириной Науменко, школьные тетради с изображением на обложке оружия и наручников. Предприниматели Владимир Межуев и Александр Базаров предлагали родителям и учащимся приобрести школьные тетради с монстрами, черепами и призывом: "Выпей йаду!", - сообщает сайт оренбургской прокуратуры.

"Прокурор Центрального района областного центра установил факт продажи индивидуальным предпринимателем Лидией Парфеновой на территории рынка "Локомотив" канцелярских товаров и школьных принадлежностей с изображениями черепов, а также с фотографиями полуобнаженных девушек", - уточняет ведомство.



По мнению Оренбургской областной прокуратуры торговля этими товарами велась в нарушение требований статей 4 и 14 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и некоторых положений СанПиНа 2.4.7.1166-02 "Гигиена детей и подростков. Гигиенические требованиям к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования. Санитарные правила и нормативы".