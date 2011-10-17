Рамзан Кадыров: в Чеченской республике не осталось кровников

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике не осталось кровников. В понедельник на встрече с муфтием Чечни Султаном Мирзаевым Рамзан Кадыров заявил, что созданная в августе 2010 года комиссия по примирению выполнила свою главную задачу по урегулированию конфликтов на почве кровной вражды и упраздняется.

Кадыров выразил удовлетворение работой комиссии, которая будет упразднена.

"Семьи, которые враждовали десятилетиями, сегодня пришли к миру", - сказал он. Муфтий Чечни в свою очередь отметил, что инициатива по примирению кровных врагов нашла понимание и поддержку у населения.